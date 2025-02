Galatasaray drängt auf Trippier-Verpflichtung

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger blickt Galatasaray in die Premier League. Laut ‚ESPN‘ drängt der türkische Rekordmeister auf die Verpflichtung des Engländers Kieran Trippier von Newcastle United. Das Transferfenster in der Türkei schließt erst am 11. Februar, bis dahin soll ein Verteidiger den Kader von Galatasaray verstärken.

Idealerweise möchte Cimbom den Transfer vor der heutigen Meldefrist für die Kaderlisten der restlichen Europa League-Saison unter Dach und Fach bringen. Trippier spielt seit drei Jahren für die Magpies, verlor im Laufe dieser Saison jedoch seinen Stammplatz an Tino Livramento (22). Der Vertrag des 34-Jährigen in Newcastle ist noch bis 2026 gültig.