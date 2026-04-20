Buli-Konkurrenz: Neuer Flügelflitzer für den BVB?

Im Sommer kommen voraussichtlich Julien Duranville (19) und Cole Campbell (20) wieder zurück zu Borussia Dortmund. Wirklich erfolgreich sind ihre Leihen aber nicht, entsprechend dürfte die Zukunft beim BVB zumindest fraglich sein. Und während die Schwarz-Gelben intensiv an einer Rückkehr von Jadon Sancho (26) arbeiten, könnte auch ein Youngster den Weg nach Dortmund finden.

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Laut ‚Sky‘ beschäftigt sich der BVB konkret mit Zadok Yohanna, der bei AIK in Schweden sein Geld verdient. Dem Bezahlsender zufolge hat Dortmund aber im Werben um den 18-Jährigen große Konkurrenz aus der Bundesliga. Auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig mischen im Poker um den Nigerianer mit.

Yohanna hat bei AIK noch einen bis 2029 gültigen Vertrag. Der Linksfuß erlebt in der frisch gestarteten Saison seinen Durchbruch und kommt in den jüngsten sechs Spielen auf vier Tore und drei Vorlagen. Yohanna kommt bei AIK auf dem rechten Flügel zum Einsatz.