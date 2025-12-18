BVB: Überraschende Chance für Abgangskandidat Mané?

Beim Jahresabschluss von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20:30 Uhr) bleiben BVB-Coach Niko Kovac nicht viele Optionen in der Innenverteidigung. Während sich Ramy Bensebaini (30) mit der algerischen Nationalmannschaft beim Afrika-Cup befindet, werden Aarón Anselmino (20) und Waldemar Anton (29) voraussichtlich wegen muskulärer Verletzungen ausfallen.

In den Fokus rückt daher womöglich ein fast schon vergessenes Talent. Filippo Mané (20), der am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg (1:1) krankheitsbedingt nicht im Kader stand, trainiert laut der ‚WAZ‘ mittlerweile wieder mit den Profis und könnte dem Bericht zufolge eine der Alternativen für den Platz an der Seite Nico Schlotterbeck (26) und Emre Can (31) sein.

Update (14:46 Uhr): Auf der Pressekonferenz vor der Partie bestätigte Kovac, dass Mané „natürlich eine Alternative“ sei, allerdings „eher von der Bank denn als Starter“. Anselmino und Anton werden dagegen wie erwartet fehlen.

Durchbruch blieb aus - zweite Chance?

Zu Saisonbeginn spielte sich Mané ins Blickfeld, erhielt aufgrund der Personalsituation sowohl in der ersten Runde des DFB-Pokals als auch beim Bundesliga-Auftakt das Vertrauen von Beginn an. Doch im Anschluss an seinen bitteren Platzverweis in der Schlussphase gegen den FC St. Pauli (3:3) verschwand der italienische U21-Nationalspieler schnell wieder von der Bildfläche, der Durchbruch blieb aus.

Für die Zweitvertretung bestritt der Rechtsfuß in der Regionalliga immerhin die vergangenen neun Partien über die volle Distanz. Nun steht womöglich die Kader-Rückkehr bei den Profis an. Ob Mané dann tatsächlich auch Spielzeit erhält, bleibt allerdings abzuwarten. Neben Niklas Süle (30) – wohl der wahrscheinlichste Ersatzkandidat – könnte auch Außenverteidiger Julian Ryerson (28) den rechten Part der Dreierkette einnehmen.

Mané vor Winter-Flucht?

Für Mané würde es derweil womöglich der letzte Einsatz im schwarz-gelben Trikot für eine längere Zeit sein. Das Defensivtalent könnte den BVB im Januar vorübergehend den Rücken kehren. Einem jüngsten Bericht der ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge gilt eine Winter-Leihe als „realistisches Szenario“. Konkrete Spuren gibt es allerdings bislang nicht.