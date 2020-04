Berater widerspricht Poulsen-Gerüchten

Der Berater von Yussuf Poulsen hat Gerüchten widersprochen, denen zufolge sein Klient um einen Abschied von RB Leipzig gebeten haben soll. „Es gibt nichts zu berichten in diesem Kontext. Weder hat Yussuf eine solche Anfrage gestellt noch finden Verhandlungen mit anderen Klubs statt“, berichtet Poul-Erik Petersen gegenüber dem dänischen Sender ‚TV2‘.

Seinen Status als Stammspieler hatte Poulsen zuletzt an Sommerneuzugang Patrik Schick verloren. Dennoch sehe der 25-Jährige keinen Grund, sich nach Alternativen umzuschauen, so Petersen: „Ich kann gar nicht deutlicher sagen, dass Yussuf es liebt, in Leipzig zu sein. Das ist das Wesentliche.“