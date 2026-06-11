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FT-Kurve Weltmeisterschaft

Klarer Favorit auf den WM-Titel

von Dominik Schneider
Der Weltmeister-Pokal wird in die Höhe gestreckt @Maxppp

Geht es nach den Lesern von FT, holt in diesem Jahr Frankreich den WM-Titel. 31 Prozent der 2326 Teilnehmer gehen davon aus, dass die Équipe Tricolore sich zum dritten Mal zum Weltmeister krönt. Mit fünf Prozent Abstand liegt die spanische Nationalmannschaft dahinter.

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Doch auch dem Team von Julian Nagelsmann trauen die FT-User einiges zu. Im Gesamtranking belegt Deutschland mit 14 Prozent und reichlich Rückstand auf das Führungsduo den dritten Rang. Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo erhält immerhin noch zehn Prozent der Stimmen. Überraschend: Argentinien (vier Prozent) und Brasilien (zwei Prozent) schneiden deutlich schlechter ab.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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