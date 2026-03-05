FC Bayern: Heikle Bedingung an Neuer?

Noch steht nicht fest, ob Manuel Neuer seine Karriere im Sommer beenden oder nochmal ein Jahr dranhängen wird. Beim FC Bayern wachsen die Zweifel daran, dass der 39-Jährige sein auslaufendes Arbeitspapier abermals verlängert. Die Entscheidung will der Torwart rund um seinen 40. Geburtstag Ende März treffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Säbener Straße denkt man offenbar darüber nach, wie ein Vertragsangebot aussehen könnte für den Fall, dass sich Neuer für eine Fortsetzung seiner Laufbahn entscheidet. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, stand bei einer Aufsichtsratssitzung der FCB-Bosse am 23. Februar dabei der finanzielle Aspekt im Fokus.

Konkret habe man diskutiert, ob Neuer erneut der gleiche Vertrag offeriert werden soll. Im Zuge dessen sind auch einige Stimmen laut geworden, die angesichts des Alters und der Verletzungsanfälligkeit des ehemaligen DFB-Nationalkeepers für eine Kürzung des Salärs plädiert haben. Noch immer streicht der Routinier im Jahr geschätzte 20 Millionen Euro ein, womit er weiterhin zu den Top-Verdienern zählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Womöglich würden die Münchner Verantwortlichen Neuer daher nun einen stärker leistungsbezogenen Vertrag anbieten. Eine mögliche Gehaltskürzung soll allerdings schon in den vergangenen Verhandlungen mit dem gebürtigen Gelsenkirchener ein heikles Thema gewesen sein. Es bliebe abzuwarten, inwieweit Neuer dazu bereit wäre. Die finale Zukunftsentscheidung liegt am Ende beim vielfachen Welttorhüter selbst.