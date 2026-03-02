Menü Suche
Müller liebäugelt mit Trainerkarriere

von Luca Hansen - Quelle: kicker
Thomas Müller im Regen von Vancouver @Maxppp

Thomas Müller kann sich vorstellen, nach seiner Karriere als Trainer tätig zu sein. „Ja“, entgegnete der Offensivspieler auf die Frage des ‚kicker‘, ob er als Trainer denkbar wäre. Einen konkreten Plan hat der 36-Jährige jedoch noch nicht: „Ich weiß nicht, welche Ausbildungswege ich beschreiten werde, wenn ich irgendwann die Schuhe an den Nagel hänge.“

Das Urgestein des FC Bayern München spielt seit Sommer 2025 für die Vancouver Whitecaps in Kanada und lässt dort seine Karriere ausklingen. Dem Vernehmen nach wollen die Münchner Müller nach der Karriere einbinden. Unklar ist noch, welche Position der Routinier bekleiden soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
