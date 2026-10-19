Bei Tottenham Hotspur regiert auch in der neuen Saison das Chaos. Nachdem Chefcoach Roberto De Zerbi in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entgangen war, erhielt er durch umfangreiche Investitionen auf dem Transfermarkt Rückendeckung. Insgesamt blätterten die Londoner mehr als 366 Millionen Euro für Neuzugänge hin. Doch diese Ausgaben haben sich bislang nicht in Ergebnissen niedergeschlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell grüßen die Spurs vom Tabellenende, am heutigen Montagabend (21 Uhr) steht das Duell gegen Aufsteiger Coventry City an, in dem der Traditionsklub punkten muss. Als einziges Team konnte Tottenham bisher kein Saisonspiel in der Premier League gewinnen, zudem erzielte die teure Mannschaft lediglich drei magere Tore in sechs Partien.

Sandro Tonali – Note 5,5

Tottenhams Königstransfer des Sommers soll die Mannschaft aus dem Mittelfeld anführen und das Offensivspiel lenken. Bisher gelingt dem 26-Jährigen das jedoch überhaupt nicht. Zwar ist der Italiener Stammspieler, doch mehr als eine Vorlage sprang nicht heraus. Häufig ist Tonali, der für 108 Millionen Euro von Newcastle United kam, einfach unsichtbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mateus Fernandes – Note 6

Der 21-Jährige ist zurzeit lediglich Rotationsspieler. Mal steht er in der Startelf, mal kommt er nur spät ins Spiel, mal läuft er als Achter auf, dann wieder auf der Zehn. De Zerbi findet keine richtige Position für den 99-Millionen-Euro-Transfer (West Ham United). Auch einen Scorerpunkt konnte der Portugiese trotz aller Bemühungen bislang nicht liefern. Insgesamt ein krasser Flop.

Sávio – Note 5

Der Flügelspieler ist seit seiner Ankunft klarer Stammspieler, läuft mal rechts und mal links auf. Dabei deutet der Brasilianer sein Können zumindest immer mal wieder an, zeigt sich engagiert, aber häufig glücklos. Für die happige Ablöse von 88 Millionen Euro, die die Spurs an Manchester City überwiesen haben, ist das allerdings deutlich zu wenig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jan Paul van Hecke – Note 4

Der 26-Jährige sollte der wackeligen Defensive Halt geben und den abgewanderten Cristian Romero (28/Atlético Madrid) ersetzen. Hat immer mal wieder Wackler drin, spielt ansonsten aber zumindest solide und erzielte bisher einen Treffer für seinen neuen Klub. 60 Millionen Euro überwiesen die Londoner an Brighton & Hove Albion für den Innenverteidiger.

Tosin Adarabioyo – Note 6

Für den 28-jährigen Innenverteidiger zahlten die Spurs zwölf Millionen Euro an den FC Chelsea. Spielte nur fünf Minuten in der Liga, bisher überhaupt keine Hilfe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marcos Senesi – Note 5

Der erfahrene Innenverteidiger kam als Backup ablösefrei vom AFC Bournemouth. Zur Stunde stehen für den 29-Jährigen zwei Einsätze zu Buche, in denen er mitunter sehr unsicher wirkte.

Andrew Robertson – Note 3,5

Der Schotte geht als echter Anführer voran, zeigt Willen und Laufbereitschaft. Doch auch der 32-Jährige ließ sich von der Unsicherheit seiner Nebenleute anstecken, leistete sich schon zwei folgenschwere Fehler im Spielaufbau. Der ablösefreie Ex-Liverpooler ist nichtsdestotrotz klarer Stammspieler und bereitete bereits einen Treffer vor.

Omar Marmoush - Note 5

Der Ägypter kam als großer Hoffnungsträger nach London. Der 27-Jährige sollte zuerst als alleinige Sturmspitze für deutlich mehr Gefahr sorgen. Die Rolle lag dem Leihspieler jedoch nicht, der nun meist auf dem Flügel eingesetzt wird. Bisher gelang ihm kein Scorer, zuletzt testete De Zerbi ihn in einem Doppelsturm neben Dominic Solanke (29).

Mykhaylo Mudrik – Note 6

Unklar, was sich die Spurs von diesem Transfer und der exorbitanten Kaufoption in Höhe von 75 Millionen Euro versprochen haben. Der Ukrainer, der von November 2024 bis zum Sommer eine Dopingsperre abgesessen hatte, wirkte weder fit noch bereit und verletzte sich nach nur 16 Minuten Einsatzzeit. Seitdem fällt der Leihspieler des FC Chelsea aus.

Fazit – Note 5,5

Rein von den Namen her klang das Sommertransferfenster aus der Sicht eines Spurs-Fans sicher vielversprechend. Doch kaum einer der Neulinge zündete auch nur ansatzweise. Fast alle gingen im derzeitigen Chaos rund um Tottenham Hotspur unter. Trainer De Zerbi muss schnell den Turnaround schaffen. Angesichts der gezahlten Ablösen sind die Leistungen der Mannschaft geradezu erschreckend.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers