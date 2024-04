Liverpools Demolition Derby | Fünf Barça-Stars unantastbar

Den Reds entgleitet es

Der FC Liverpool musste gestern den nächsten harten Rückschlag im Kampf um den Titel hinnehmen. Ausgerechnet im Derby gegen den FC Everton setzte es eine 0:2-Niederlage. Die Reds liegen nun drei Punkte hinter dem FC Arsenal und einen Zähler vor Manchester City, die Skyblues haben aber noch zwei Spiele und somit sechs mögliche Punkte in der Hinterhand. Der Abgesang auf Liverpools Titelträume ist heute ein zentrales Thema auf der Insel.

Die ‚Times‘ titelt: „Liverpools Titeltraum in Fetzen“. Auf dem Cover des ‚Guardian‘ heißt es: „Evertons Traum-Derby: Die Toffees versetzen Liverpool einen Tiefschlag im Titelrennen“. Kurz, knapp und plakativ fällt das gereimte Resümee der ‚Sun‘ aus: „Titel-Flop für Klopp“.

Und auch der ‚Telegraph‘ hat sich mal wieder etwas einfallen lassen – genutzt wird eine Alliteration. Vom „Demolition Derby“ ist die Rede. Liverpools Träume, sie scheinen seit gestern endgültig geplatzt.

Barças Unantastbare

Auch der FC Barcelona hat kaum noch realistische Chancen auf die Titelverteidigung in La Liga. Die Katalanen blicken aber hoffnungsvoll in die Zukunft, denn der Kader ist gespickt mit Ausnahmetalenten. Junge Spieler, die selbstredend etliche Verehrer haben.

Sein Tafelsilber will Barça aber trotz finanzieller Probleme nicht hergeben. Laut der ‚Sport‘ gibt es eine Handvoll Profis, die unter keinen Umständen verkauft werden sollen. „Die 5 Unantastbaren“, so heißt es auf der Titelseite. Gemeint sind: Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri und Mikayil Faye. Um dieses Quintett herum soll das Barça der Zukunft aufgebaut werden. Gelingt dies, dürfte der ein oder andere Titel in der Zukunft wieder drin sein.