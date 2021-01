Nächste PL-Partie verschoben

Die für Sonntagmittag (13 Uhr) angesetzte Premier League-Partie zwischen dem FC Burnley und dem FC Fulham kann nicht stattfinden. Nachdem bekannt wurde, dass weitere Spieler des FC Fulham positiv auf Corona getestet wurden, entschied sich die Premier League in Absprache mit dem Verein und dem medizinischen Stab dazu, das Spiel zu verschieben.

Am vergangenen Mittwoch musste bereits die Begegnung zwischen Fulham und Tottenham Hotspur wegen einer hohen Anzahl an Covid-19-Fällen im Kader der Cottagers abgesagt werden. Insgesamt ist es schon die vierte Partie, die aufgrund der Corona-Pandemie nicht planmäßig stattfinden kann.

We can confirm that tomorrow’s away fixture at Burnley has been postponed.#FFC