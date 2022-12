Medien: Kolo Muani beim FC Bayern angeboten

Konkrete Abschiedspläne für den kommenden Sommer hegt Randal Kolo Muani laut seiner Berateragentur nicht. „Unser Plan“, hieß es dort zuletzt, „ist, dass Randal Kolo Muani mindestens noch ein Jahr in Frankfurt bleibt. Er fühlt sich sehr wohl bei der Eintracht.“

Hinter den Kulissen scheint man einen Transfer nach der Saison aber durchaus in Betracht zu ziehen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ wurde Kolo Muani schon vor der WM aktiv beim FC Bayern angeboten. Kontakt zum deutschen Rekordmeister soll nun weiterhin bestehen.

Die Münchner suchen bekanntlich einen neuen Mittelstürmer, haben unter anderem Harry Kane von Tottenham Hotspur im Visier – dessen Kontrakt endet 2024. Kolo Muani steht noch drei Jahre länger in Frankfurt unter Vertrag. Die Schmerzgrenze der Eintracht wurde zuletzt auf über 60 Millionen Euro taxiert.

Dort hat der 24-Jährige nach seiner ablösefreien Ankunft aus Nantes einen Start nach Maß hingelegt, war in 23 Spielen an 19 Toren (acht Treffer, elf Assists) beteiligt. Bei der Weltmeisterschat in Katar kam der Franzose dreimal zum Einsatz (ein Tor, ein Assist). Interesse an Kolo Muani zeigen nach FT-Infos auch Tottenham Hotspur und der FC Liverpool.