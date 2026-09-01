Der 1. FC Union Berlin hat den Transfer von Ilyas Ansah verkündet. Mit sofortiger Wirkung wechselt der 21-jährige Angreifer zu Hull City. Beim Premier League-Aufsteiger erhält Ansah einen Vertrag bis 2031.

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Dem Vernehmen nach fließen insgesamt 22 Millionen Euro Ablöse. Damit avanciert Ansah zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte bei den Köpenickern. Taiwo Awoniyi (29), der 2022 zu Nottingham City wechselte und 20,5 Millionen Euro kostete, wird somit auf Rang zwei verdrängt.

Erst im vergangenen Sommer holte Union Ansah für vier Millionen Euro vom SC Paderborn in die Bundeshauptstadt. Nach lediglich fünf Toren im Trikot von Union zieht der schnelle Stürmer schon wieder weiter.

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Union-Manager Horst Heldt sagt: „Mit Ilyas verlässt uns ein junger, talentierter Spieler, der in der vergangenen Saison in der Bundesliga einen guten Entwicklungsschritt genommen und seine Qualitäten auf hohem Niveau nachgewiesen hat. Das Interesse aus England und das Angebot von Hull City waren sowohl für den Spieler als auch für uns als Verein sehr attraktiv. Nach konstruktiven Gesprächen mit allen Beteiligten haben wir uns deshalb gemeinsam dazu entschieden, seinem Wechselwunsch in die Premier League nachzukommen.“