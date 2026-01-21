Menü Suche
Kommentar 1
Augsburg arbeitet an Chaves-Leihe

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Arthur Chaves im Einsatz für die TSG @Maxppp

Der FC Augsburg hat offenbar bei der Bundesliga-Konkurrenz Verstärkung für die Abwehrzentrale ausfindig gemacht. Wie ‚Sky‘ berichtet, verhandeln die Fuggerstädter aktuell mit der TSG Hoffenheim über eine Leihe von Arthur Chaves. Die Gespräche seien bereits fortgeschritten, wenngleich es auch Interesse aus England am Brasilianer gebe. Laut ‚ESPN Brasil‘ signalisiert außerdem der SC Internacional Interesse an einer Leihe.

Chaves war im Sommer 2024 für sechs Millionen Euro von Académico Viseu aus Portugal zur TSG gekommen und bestritt seither 39 Spiele. In der laufenden Saison verlor der 24-jährige Rechtsfuß allerdings seinen Stammplatz. In Augsburg könnte mehr Spielzeit winken.

