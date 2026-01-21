XXL-Forderung: Klare Ansage an Dembélé

Bei Paris St. Germain und Ousmane Dembélé (28) bahnen sich langwierige Verhandlungen über eine Verlängerung des 2028 auslaufenden Vertrags an. „Wir haben eine Gehaltsobergrenze. Niemand steht über dem Verein. Jeder weiß das und jeder muss es respektieren. Nicht um jeden Preis“, lässt PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi gegenüber ‚Canal+‘ durchblicken.

Wie FT zuletzt aus Frankreich erfuhr, ist Dembélé mit der ihm vorliegenden Offerte von 30 Millionen Euro pro Saison nicht zufrieden. Stattdessen erhoffe sich der amtierende Ballon d’Or-Sieger bis zu 60 Millionen Euro. Von einer Einigung sind beide Parteien also noch weit entfernt.