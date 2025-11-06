Menü Suche
Kommentar
Eredivisie

Ten Hag in Gesprächen mit Ajax

von Daniel del Federico
1 min.
Erik ten Hag ist ein Niederländer @Maxppp

Erik ten Hag hat sich am Montag mit Alex Kroeks, dem Technischen Direktor von Ajax Amsterdam, getroffen. Das ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, dass es sich bei diesem Treffen aber noch nicht um konkrete Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr des 55-Jährigen an die alte Wirkungsstätte handelte. Von 2017 bis 2022 trainierte er Ajax schon einmal.

Unter der Anzeige geht's weiter

John Heitinga wurde nach einem schwachen Saisonstart am heutigen Donnerstag entlassen. In der Champions League verlor der niederländische Rekordmeister bislang jedes Spiel und belegt den letzten Platz. Auch in der Eredivisie steht Ajax nur auf Rang vier. Ten Hag war seinerseits Anfang September nach nur drei Pflichtspielen im Amt bei Bayer Leverkusen entlassen worden. Zuvor coachte er Manchester United.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Ajax
Erik ten Hag

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Erik ten Hag Erik ten Hag
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert