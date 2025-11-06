Ten Hag in Gesprächen mit Ajax

Erik ten Hag hat sich am Montag mit Alex Kroeks, dem Technischen Direktor von Ajax Amsterdam, getroffen. Das ‚Algemeen Dagblad‘ berichtet, dass es sich bei diesem Treffen aber noch nicht um konkrete Verhandlungen über eine mögliche Rückkehr des 55-Jährigen an die alte Wirkungsstätte handelte. Von 2017 bis 2022 trainierte er Ajax schon einmal.

John Heitinga wurde nach einem schwachen Saisonstart am heutigen Donnerstag entlassen. In der Champions League verlor der niederländische Rekordmeister bislang jedes Spiel und belegt den letzten Platz. Auch in der Eredivisie steht Ajax nur auf Rang vier. Ten Hag war seinerseits Anfang September nach nur drei Pflichtspielen im Amt bei Bayer Leverkusen entlassen worden. Zuvor coachte er Manchester United.