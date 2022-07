Akanji-Wechsel: Heiße Spur nach Italien

Der Transferpoker um Manuel Akanji wird zunehmend konkreter. Wie die ‚Bild‘ berichtet, führt eine zunehmend heißer werdende Spur nach Italien. Dort befindet sich nämlich Inter Mailand auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger, da Milan Skriniar (27) seinen Abschied in Richtung Paris St. Germain plant.

Bereits in der vergangenen Woche berichteten italienische Medien über ein Interesse der Nerazzurri an Akanji. Laut dem jüngsten Bericht der ‚Bild‘ ist aber noch kein offizielles Angebot für den 26-jährigen Schweizer beim BVB eingegangen. Die Ablöse wird sich bei einem erfolgreichen Vollzug wohl zwischen 20 und 30 Millionen einpendeln.

Akanji ist noch bis 2023 an die Dortmunder gebunden. Seinen Vertrag noch einmal verlängern will der Innenverteidiger nicht. Aus diesem Grund streben sowohl Spieler- als auch Vereinsseite einen Wechsel an. Denn beim BVB möchten die Verhandlungen einen ablösefreien Abschied unbedingt verhindern.