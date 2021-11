Inter-Boss will Perisic und Brozovic halten

Inter Mailand stellt Ivan Perisic (32) und Marcelo Brozovic (29) einen Verbleib in Aussicht. Während einer vereinsinternen Veranstaltung äußerte sich Manager Giuseppe Marotta zum Thema: „Wir sind sehr froh, dass wir mit denjenigen, die bei Inter bleiben wollen, weitermachen können. Wir können keine Verträge in Millionenhöhe ausstellen, aber wenn sie bleiben wollen, denke ich, dass wir weitermachen können und eine Einigung finden können. Ich bin stolz darauf, dass Inter den Spielern viel geben kann, und ich bin mir nicht sicher, ob das anderswo auch so ist.“

Die Verträge des kroatischen Mittelfeld-Duos bei der Nerazzurri laufen jeweils im Sommer 2022 aus. Um Perisic kursierten zuletzt die Gerüchte einer möglichen Bundesliga-Rückkehr. Landsmann Brozovic wurde dagegen mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht.