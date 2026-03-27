Bayern-Schnäppchen: Bleibt Guerreiro in der Bundesliga?

Immer deutlicher zeichnet sich ab, dass sich Raphaël Guerreiro nach einem neuen Arbeitgeber umschauen muss. Journalist Mirko Di Natale, der unter anderem für ‚TuttoJuve.com‘ schreibt, ist sich sogar sicher, dass der FC Bayern den auslaufenden Kontrakt des Allrounders nicht verlängern wird.

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Dass der 65-fache portugiesische Nationalspieler im Sommer ablösefrei zu haben ist, nehmen andere Vereine natürlich zur Kenntnis. Di Natale zufolge strecken Vertreter aus der Serie A, der Ligue 1 und auch aus der Bundesliga die Fühler nach Guerreiro aus, ohne konkrete Namen zu nennen.

Aktuell kommt der Linksfuß auf 218 Einsätze im deutschen Oberhaus, 56 davon für den FCB sowie 162 für Borussia Dortmund. Wie lange Guerreiro der Bundesliga letztlich noch erhalten bleibt, wird sich in den kommenden Monaten herausstellen. Fakt ist aber: Nur für eine Handvoll Klubs dürfte eine Zusammenarbeit mit dem 32-Jährigen finanziell zu bewerkstelligen sein.