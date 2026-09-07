Liverpool will Real-Legende | Neuer Job für Zlatan

Frimpong-Konkurrent gesucht

Das Transferfenster in der Premier League ist zwar bereits geschlossen, doch vereinslose Spieler können nach wie vor verpflichtet werden. Derzeit befinden sich noch einige bekannte Namen auf Vereinssuche. Einer davon hat es offenbar dem FC Liverpool angetan. In der Sendung ‚TNT Sports‘ sagte Ex-Profi Joleon Lescott: „Ich glaube, es gibt Gerüchte über Liverpool, Carvajal und die Position des rechten Außenverteidigers. Also, ja, ich würde auch Liverpool sagen.“

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Der ebenfalls anwesende Transfer-Insider David Ornstein wollte dem ehemaligen ManCity-Spieler nicht widersprechen. ‚TeamTalk‘ ordnet ein: „Liverpool sieht noch Handlungsbedarf. Insbesondere auf der rechten Außenverteidigerposition ist Jeremie Frimpong angesichts der Verletzungen von Conor Bradley und Joe Gomez derzeit praktisch die einzige Option – und er konnte in dieser Saison bisher nicht überzeugen.“ Der erfahrene Dani Carvajal, dessen Vertrag bei Real Madrid ausgelaufen ist, könnte aushelfen. Für den 34-Jährigen wäre es nach seinem kurzen Abstecher zu Bayer Leverkusen erst die zweite Auslandsstation in seiner Karriere.

Milan wird Chefsache

Der AC Mailand wird in diesem Sommer komplett umgekrempelt. Eigentümer und Investor Gerry Cardinale (RedBird) will die Rossoneri endlich wieder zum Erfolg führen. Nachdem in den vergangenen Monaten die halbe Führungsetage ausgetauscht und mit Rúben Amorim ein neuer Cheftrainer verpflichtet wurde, gehen die Umstrukturierungen im Inneren nun deutlich weiter, wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet: „Die Machtstrukturen des Klubs sollen klar und ohne Sonderregelungen gestaltet werden.“ Das betrifft wohl vor allem die Position von Zlatan Ibrahimovic. Der Ex-Profi fungiert seit Jahren offiziell als weitgehend unabhängiger Berater im Klub, hat jedoch einen großen Einfluss auf das Tagesgeschäft und viele Entscheidungen.

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Doch das soll sich ändern, wie ‚Tuttosport‘ beschreibt: Eigentümer Cardinale wolle „nun Kompetenz, Struktur und das Kollektiv gegenüber starken Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen“ und selber eine deutlich aktivere Rolle einnehmen. In der Führungspyramide sollen unter ihm mehrere Arbeitsgruppen fungieren, die von einem zukünftigen „Head of Football“ überwacht werden. Für diese Position ist demnach weiterhin Markus Krösche, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, ein Kandidat. Klar ist jedoch: Die Sonderrolle von Ibrahimovic würde es im neuen System nicht mehr geben. Ibrahimovic versteht sich gut mit Cardinale und soll daher keineswegs gehen. Unklar ist jedoch, in welcher Rolle der große Boss das Aushängeschild des Vereins zukünftig sieht.