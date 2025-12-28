Menü Suche
St. Pauli macht ein Schnäppchen

von Julian Jasch - Quelle: Hamburger Abendblatt
Tomoya Ando steigt am höchsten @Maxppp

Für die angestrebte Verpflichtung von Tomoya Ando (26) muss der FC St. Pauli nicht allzu tief in die Tasche greifen. Einem Bericht des ‚Hamburger Abendblatt‘ zufolge geht der Deal entweder ablösefrei oder für einen nur sehr geringen Betrag über die Bühne, schließlich läuft der Vertrag des Innenverteidigers bei seinem jetzigen Arbeitgeber Avispa Fukuoka zum 1. Februar aus.

Über den Wechsel sind sich sämtliche Parteien längst einig. Es fehlen lediglich der Medizincheck und die Unterschrift des Japaners, bis der Bundesligist Vollzug vermelden kann. Der Spätstarter avancierte erst kürzlich zum Nationalspieler (drei Länderspiele), nun folgt sein nächster Karriereschritt.

