Menü Suche
Kommentar 2
2. Bundesliga

Zwei schmerzhafte Ausfälle für Schalke

von Lukas Weinstock
1 min.
Ron Schallenberg sucht nach der nächsten Anspielstation @Maxppp

Der FC Schalke 04 muss zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Wie die Königsblauen mitteilen, fallen Max Grüger (20) und Ron Schallenberg (27) für das Spiel bei Fortuna Düsseldorf (18:30 Uhr) aus. Während sich Grüger den Mittelfuß gebrochen hat, laboriert Schallenberg an einer Zerrung.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04
ℹ️ Personal-Update: Ron Schallenberg (Zerrung) und Max Grüger (Mittelfußbruch) fallen aus. Gute Besserung! ✊

#S04 | #F95S04
Bei X ansehen

Schallenberg, der in dieser Saison mit Soufiane El-Faouzi (23) ein starkes Duo im Mittelfeldzentrum bildet, wird durch Paul Pöpperl ersetzt. Der 22-jährige Startelfdebütant kommt normalerweise für die Schalker Reserve in der Regionalliga West zum Einsatz, heute darf er sein Können auf der großen Bühne zeigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Schalke 04
Ron Schallenberg
Max Grüger
Paul Friedrich Pöpperl

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Schalke 04 Logo FC Schalke 04
Ron Schallenberg Ron Schallenberg
Max Grüger Max Grüger
Paul Friedrich Pöpperl Paul Friedrich Pöpperl
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert