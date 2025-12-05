Zwei schmerzhafte Ausfälle für Schalke

Der FC Schalke 04 muss zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Wie die Königsblauen mitteilen, fallen Max Grüger (20) und Ron Schallenberg (27) für das Spiel bei Fortuna Düsseldorf (18:30 Uhr) aus. Während sich Grüger den Mittelfuß gebrochen hat, laboriert Schallenberg an einer Zerrung.

Schallenberg, der in dieser Saison mit Soufiane El-Faouzi (23) ein starkes Duo im Mittelfeldzentrum bildet, wird durch Paul Pöpperl ersetzt. Der 22-jährige Startelfdebütant kommt normalerweise für die Schalker Reserve in der Regionalliga West zum Einsatz, heute darf er sein Können auf der großen Bühne zeigen.