2. Bundesliga
Zwei schmerzhafte Ausfälle für Schalke
1 min.
@Maxppp
Der FC Schalke 04 muss zwei bittere Ausfälle hinnehmen. Wie die Königsblauen mitteilen, fallen Max Grüger (20) und Ron Schallenberg (27) für das Spiel bei Fortuna Düsseldorf (18:30 Uhr) aus. Während sich Grüger den Mittelfuß gebrochen hat, laboriert Schallenberg an einer Zerrung.
Unter der Anzeige geht's weiter
FC Schalke 04 @s04 – 17:16
ℹ️ Personal-Update: Ron Schallenberg (Zerrung) und Max Grüger (Mittelfußbruch) fallen aus. Gute Besserung! ✊Bei X ansehen
#S04 | #F95S04
#S04 | #F95S04
Schallenberg, der in dieser Saison mit Soufiane El-Faouzi (23) ein starkes Duo im Mittelfeldzentrum bildet, wird durch Paul Pöpperl ersetzt. Der 22-jährige Startelfdebütant kommt normalerweise für die Schalker Reserve in der Regionalliga West zum Einsatz, heute darf er sein Können auf der großen Bühne zeigen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden