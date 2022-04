Borussia M'gladbach: Die Baustellen für den Sommer

Die T-Frage

Zwangsläufig steht und fällt bei den Fohlen vieles mit der Personalie Adi Hütter. Der österreichische Cheftrainer schien sich durch einen starken Zwischenspurt wieder gefangen zu haben, ist durch das verpatzte Rheinderby gegen den 1. FC Köln (1:3) aber wieder stärker in die Kritik geraten. Sollten im Saisonendspurt die Ergebnisse ausbleiben, könnte es für Hütter noch einmal richtig eng werden. Ausgeschlossen ist es nicht, dass sich Sportdirektor Roland Virkus im Sommer auf Trainersuche begeben muss.

Zukunft der Offensivstars

„Ich werde um die Jungs kämpfen“, sagt Virkus über sein Angreifer-Trio Marcus Thuram (24), Alassane Plea (29) und Breel Embolo (25). In guter Form seien alle drei „absolute Topspieler“. In der Tat befanden sich Thuram und Co. in der Rückrunde im Aufwind, sodass ihr Abschied längst nicht mehr ausgemacht scheint. Aber: Virkus muss die jeweils 2023 endenden Verträge verlängern, ansonsten ist ein Verkauf unabdingbar. Einfach wird das nicht.

Unverzichtbare solle verlängern

Noch höhere Priorität hat für die Gladbacher ihre Nummer eins Yann Sommer (33), seit Jahren ein Rückhalt von internationaler Klasse, dessen Vertrag aber ebenfalls im nächsten Jahr endet. „Wir wollen auf jeden Fall mit Yann verlängern“, stellt Virkus klar, „er ist in der Gegenwart ein unglaublich wichtiger Faktor in unserer Mannschaft und wäre das auch für die Zukunft.“ Dasselbe gilt für Nationalspieler Jonas Hofmann (29), den Borussias Kaderplaner ebenfalls zu den „Korsettstangen unserer Mannschaft“ zählt.

Umbruch einleiten – Kosten senken

Alle Leistungsträger werden die Fohlen aber nicht halten können, stattdessen soll mit dem kommenden Sommer als Startschuss die Mannschaft nach und nach im Sinne des Etats umgekrempelt werden. Chefscout Steffen Korell sprach zuletzt von „erheblich geringeren finanziellen Möglichkeiten als in den letzten Jahren“. Hoffnungsträgern wie Innenverteidiger Jordan Beyer (21) oder den Außenverteidigern Luca Netz (18) und Joe Scally (19) wird daher künftig eine noch größere Rolle zufallen.