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Atlético: Bittere Nachricht für Oblak

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo
1 min.
Jan Oblak im Training @Maxppp
Spurs Atl. Madrid

Diego Simeone kann im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur (Mittwoch, 21 Uhr) nicht auf Jan Oblak zurückgreifen. Der Trainer von Atlético Madrid muss auf seinen Kapitän und Fels in der Brandung verzichten, da sich der 33-Jährige kürzlich eine Oberschenkelverletzung zuzog. Die Reise nach London trat der Keeper nicht mit der Mannschaft an.

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📋 Los citados para el encuentro de este miércoles.
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Schon am vergangenen Samstag gegen den FC Getafe (1:0) wurde Oblak von Ersatzmann Juan Musso vertreten. Die Hoffnung bestand, dass Oblak gegen die Spurs zurückkehren kann. Jetzt steht laut ‚Mundo Deportivo‘ sogar ein Einsatz des wichtigen Rückhalts im Derbi madrileño am Sonntag (21 Uhr) auf der Kippe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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