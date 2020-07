Werder: Dinkci nicht zu Juve

Das umworbene Sturmtalent Eren Dinkci wird Werder Bremen in diesem Sommer nicht verlassen. „Wir haben mit Eren einen klaren Plan besprochen. Er wird definitiv im Verein bleiben“, äußert sich Werders Sportchef Frank Baumann gegenüber der ‚DeichStube‘. Nach FT-Informationen zeigte zuletzt Juventus Turin Interesse an einer Dinkci-Verpflichtung.

Der 18-jährige Türkei (ein U19-Länderspiel) soll zur kommenden Saison fester Bestandteil der Bremer U23-Auswahl sein und so an die Profis herangeführt werden. Baumann sieht dies als „sinnvollen nächsten Schritt in seiner Entwicklung. Er wird immer mal wieder bei den Profis dabei sein. Wir wollen ihn an die Bundesliga heranführen. Wie schnell das gelingt, müssen wir abwarten.“ In 20 U19-Bundesligapsielen schoss Dinkci in der abgelaufenen Saison 22 Tore und legte zwölf Treffer auf.