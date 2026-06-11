Neben den USA und Mexiko komplettiert Kanada das Ausrichtertrio bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft. Im eigenen Land will die Nationalmannschaft nicht nur Erfolge feiern, sondern auch nachhaltig für einen Fußball-Boom in der Bevölkerung sorgen. Seit 2024 leitet Jesse Marsch die Geschicke der Maple Leafs. Seine Erfahrung aus dem europäischen Spitzenfußball, der Premier League und der Bundesliga soll dem Team helfen, gegen die Top-Nationen der Welt zu bestehen.

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Ob Marsch aus dem Vollen schöpfen kann, steht aber noch nicht fest. Bayern-Superstar Alphonso Davies ist mit 25 Jahren als jüngster Kapitän des Turniers eingeplant, trainierte aber erst heute erstmals nach langer Verletzungspause wieder mit dem Ball. Auch für Innenverteidiger Moïse Bombito (OGC Nizza) könnte das erste Spiel gegen Bosnien und Herzegowina (Freitag, 19 Uhr) zu früh kommen.

Als System wählt Marsch üblicherweise ein 4-2-3-1 oder ein klassisches 4-4-2. Gerade in der Offensive muss sich das Team aber nicht vor europäischen oder südamerikanischen Nationen verstecken. Jonathan David (Juventus Turin), Cyle Larin (FC Southampton), Tajon Buchanan (FC Villarreal), Tani Oluwaseyi (FC Villarreal) und Promise David (Union Saint-Gilloise) haben alle gehobene internationale Klasse.

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Im Mittelfeld und in der Defensive ist der Kader in der Spitze und in der Breite aber nicht mehr so gut besetzt. Dennoch sollte man Ismaël Koné (US Sassuolo) im Auge behalten. Der zentrale Mittelfeldspieler – gebürtig von der Elfenbeinküste – ragt heraus und steht deshalb auch bei den beiden großen Vereinen aus Mailand auf dem Zettel.

Kanadas WM-Kader

So könnte Kanada spielen