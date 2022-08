Heiße Woche: Diese Top-Transfers stehen an

Timo Werner (26/RB Leipzig)

Am Montagabend ist Werner in Leipzig gelandet, heute soll die Rückkehr des DFB-Stürmers offiziell verkündet werden. RB zahlt 19,5 Millionen Euro Ablöse an Chelsea, rund zehn Millionen könnten an Bonuszahlungen folgen. Guter Deal: Vor zwei Jahren hatte Leipzig 53 Millionen für den Werner-Verkauf kassiert.

Benjamin Sesko (19/RB Leipzig)

Auch Stürmer Sesko soll in Kürze präsentiert werden. Der slowenische Nationalspieler kommt vom Schwesterklub aus Salzburg und soll ab der Saison 2023/24 für Leipzig auf Torejagd gehen. Es fließt eine Ablöse von 24 Millionen Euro für den 19. Spieler, der die Route aus Österreich nach Sachsen geht.

Filip Kostic (29/Juventus Turin)

West Ham United ist aus dem Rennen, nun geht Juve in die Offensive. Mit Eintracht Frankfurt haben sich die Italiener inzwischen angenähert, es fehlen nur noch ein paar Millionen bis zur Einigung. Zuletzt war von einer Forderung von 15 Millionen Euro die Rede. Die einzige Frage scheint nur noch, ob Kostic am Mittwoch im Supercup gegen Real Madrid aufläuft oder dann schon in Turin ist.

Marcos Alonso (31/FC Barcelona)

Der spanische Linksverteidiger steht beim FC Chelsea vor dem Abschied, das bestätigte Thomas Tuchel am Wochenende. Den Zuschlag für kolportierte acht bis zehn Millionen Euro erhält der FC Barcelona. Es geht nur noch um Formalitäten – die können in Katalonien bekanntlich etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Alexis Sánchez (33/Olympique Marseille)

Gestern Abend gab Inter Mailand die Vertragsauflösung mit dem chilenischen Stürmer bekannt – am Mittwoch oder Donnerstag wird Sánchez nach FT-Infos bei Olympique Marseille unterschreiben. In Frankreich winkt ein Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison.

Issa Diop (25/FC Fulham)

Der Innenverteidiger wechselt innerhalb Londons. Fulham zahlt nach FT-Infos 20 Millionen Euro Ablöse an West Ham United. Als möglichen Ersatz haben die Hammers die PSG-Profis Thilo Kehrer und Abdou Diallo auf der Liste.

Adrien Rabiot (27/Manchester United)

Den Mittelfeldspieler zieht es wohl in die Premier League. Laut englischen Medien ist sich Manchester United mit Juventus Turin über eine Ablöse einig. Es fehlt noch die Übereinkunft mit dem Spieler – die könnte zeitnah folgen.