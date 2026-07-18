Spektakuläre Transfer-Rückkehr beim HSV?

Vor allem hinsichtlich Verstärkungen für das Mittelfeld waren die Verantwortlichen des Hamburger SV in diesem Sommer bereits fleißig. Leihspieler Albert Goenbaek (25) wurde von Stade Rennes fest verpflichtet. Zudem wechselten Kofi Amoako (21/Dynamo Dresden) und Martin Adeline (22/ESTAC Troyes) zu den Rothosen. Doch damit offenbar noch nicht genug.

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Laut Sacha Tavolieri legt der FC Brügge Ludovit Reis (26) keine Steine in den Weg, sollte ein interessierter Verein mit einem adäquaten Angebot um die Ecke kommen. Gleichzeitig bringt der belgische Transferjournalist eine Rückkehr zum HSV ins Spiel. Ob es bereits einen konkreten Vorstoß aus Hamburg gibt, bleibt aber noch offen.

Für den Bundesligisten aus dem Norden lief der zentrale Mittelfeldspieler von 2021 bis 2025 auf. In 129 Pflichtspielen erzielte er 20 Tore und lieferte 13 Assists. Im Sommer 2025 folgte der Wechsel für sechs Millionen Euro nach Brügge. Dort kam Reis aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus.