England: Tuchels wilde WM-Elf

Kaum eine Kadernominierung wurde im Vorfeld des WM-Turniers so heiß diskutiert wie die der Engländer. Der deutsche Trainer Thomas Tuchel verzichtet bewusst auf namhafte Spieler und setzt beim Turnier in Amerika auf eine gute Teamchemie und formstarke Spieler. Klar ist, auch ohne Cole Palmer, Harry Maguire und Co., hat England eine konkurrenzfähige Mannschaft.

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Die Qualifikation gelang den Three Lions makellos. Acht Siege in acht Spielen, 22 Tore, kein Gegentor. Dennoch wurde eine teils biedere Spielweise kritisiert. Gegen Gegner wie Andorra (1:0 und 2:0) haben sich die Fans von der Insel mehr erwartet. Die Testphase zur Vorbereitung auf die WM konnte keine Abhilfe schaffen. Auch hier gab es keinen Spektakelfußball gegen Uruguay (1:1), Japan (0:1), Neuseeland (1:0) und Costa Rica (3:0).

Deutlich zu erkennen ist jedoch, dass die Defensive der Engländer extrem stabil ist. Die Mannschaft von Tuchel kassiert nur selten ein Gegentor. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass genau diese Teams bei Weltmeisterschaften um den Titel spielen. Hinten hui, vorne pfui? Keinesfalls. Denn mit Harry Kane besitzt England zudem einen Mittelstürmer mit eingebauter Torgarantie. Doch sollte man sich nicht ausschließlich auf den Torjäger des FC Bayern verlassen.

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Vor allem von den Spielern, die um Kane herum auflaufen, wird mehr erwartet. Dazu gehören Barça-Neuzugang Anthony Gordon und Champions-League-Finalist Bukayo Saka. Wer die zentrale Position im offensiven Mittelfeld besetzt, ist noch nicht vollständig geklärt.

Diese Aufgabe fällt entweder Jude Bellingham oder Morgan Rogers zu. Letzterer kommt mit reichlich Selbstvertrauen aus einer hervorragenden Saison mit Aston Villa im Gepäck und hat Bellingham seinen Platz zuletzt streitig gemacht.

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Der WM-Kader von England

So könnte England spielen