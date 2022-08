Sevilla holt Telles

Alex Telles schnürt in der kommenden Saison seine Fußballschuhe in Andalusien. Wie der FC Sevilla mitteilt, wird der Linksverteidiger von Manchester United per Leihe für ein Jahr verpflichtet. Eine Kaufoption gibt es dem Vernehmen nach nicht.

2020 war der 29-Jährige für 15 Millionen vom FC Porto zu den Red Devils gewechselt. Nachhaltig durchsetzen konnte sich Telles im Old Trafford aber nie. Nun versucht der Linksfuß in Sevilla, seiner Karriere frischen Wind einzuhauchen.