Werder-Sorgen: Auch Njinmah monatelang raus

Der SV Werder Bremen muss den nächsten personellen Rückschlag hinnehmen. Wie die ‚DeichStube‘ berichtet, hat sich Justin Njinmah (25) eine Verletzung zugezogen, die ihn für längere Zeit außer Gefecht setzen wird. Die Rede ist von einem wochen- respektive monatelangen Ausfall.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Leistungsträger Jens Stage (29) wird den Bremern mehrere Monate lang nicht zur Verfügung stehen. Njinmahs Verletzung sorgt nun für einen personellen Engpass auf den offensiven Außenbahnen, da Samuel Mbangula (22) vor einer Leihe zum FC Bologna steht. Laut der ‚DeichStube‘ deutet aber nichts darauf hin, dass Werder vor Toresschluss um 20 Uhr noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv wird.

Update (18:49 Uhr): Mittlerweile arbeitet Werder an einer Leihe von Außenstürmer Badredine Bouanani (21/VfB Stuttgart).

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (19:32 Uhr): Jetzt hat Werder bestätigt, dass Njinmah monatelang ausfällt.