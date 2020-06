Real: Großes Interesse an Kubo

Dank einer erfolgreichen Leihsaison bei RCD Mallorca hat Takefusa Kubo die Aufmerksamkeit zahlreicher Klubs auf sich gezogen. Laut der ‚as‘ sind nicht weniger als neun Vereine aus der spanischen Liga an einer Leihe des 19-jährigen Japaners von Real Madrid interessiert. Dazu gesellen sich dem Bericht zufolge Ajax Amsterdam, Lazio Rom, der AC Mailand, Celtic Glasgow und allen voran Paris St. Germain.

Kubo hat sich bei Abstiegskandidat Mallorca als Stammspieler etabliert und konnte in 28 Pflichtspielen drei Treffer und drei Assists beisteuern. Da Real aufgrund der begrenzten Kaderplätze für EU-Ausländer in der kommenden Saison voraussichtlich keinen Platz für den flinken Flügelspieler hat, ist eine weitere Leihe geplant. Damit Kubo einen spanischen Pass beantragen kann, sind zumindest zwei Jahre auf Profiniveau in Spanien erforderlich. Die Interessenten aus dem europäischen Ausland beißen daher wohl auf Granit.