Endrick-Poker: Konkurrenz für Stuttgart

Olympique Lyon ist in das Rennen um Endrick eingestiegen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Ligue-1-Klub Gespräche mit Real Madrid über eine Leihe im Januar aufgenommen. Lyon hat dem 19-Jährigen sein sportliches Konzept vorgestellt, Endrick soll offen für ein Engagement bei OL sein und sei an einem Leihwechsel bis Juni 2026 interessiert.

Bereits zuvor war bekannt geworden, dass die Königlichen den Angreifer im Winter verleihen wollen, bevorzugt in die Bundesliga. Unter anderem wurde VfB Stuttgart als möglicher Abnehmer gehandelt. Eine Leihgebühr von rund drei Millionen Euro sowie 1,5 Millionen Euro Gehalt stehen im Raum. Der Brasilianer wird im Laufe des nächsten Monats alle Optionen prüfen.