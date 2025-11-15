Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

Nagelsmann gibt Update zu Kimmich & Schlotterbeck

von Daniel del Federico - Quelle: RTL
Joshua Kimmich war noch bester Deutscher @Maxppp

Der Einsatz von Joshua Kimmich (30) beim entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (Montag, 20:45 Uhr) steht auf der Kippe. „Bei Schlotti bin ich vorsichtig optimistisch, bei Joshua vorsichtig skeptisch. Wir schauen im Rahmen der Vernunft, was möglich ist“, erklärte der Bundestrainer nach dem Spiel am Freitagabend bei ‚RTL‘. Kimmich fehlte ebenso wie Nico Schlotterbeck (25) bei der Partie gegen Luxemburg (2:0) verletzungsbedingt. Julian Nagelsmann hofft auf eine zeitnahe Rückkehr seiner beiden Leistungsträger.

Kimmich zog sich am vergangenen Mittwoch im Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zu. Schlotterbeck befindet sich nach seiner im Spiel gegen den Hamburger SV erlittenen Fußverletzung wieder im Lauftraining. Dem Dortmunder werden bessere Chancen auf einen Einsatz im finalen Gruppenspiel eingeräumt.

