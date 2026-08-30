Arminia schnappt sich Torjäger Min

Arminia Bielefeld hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Zweitligist gibt bekannt, dass David Min (27) vom FC Utrecht per Leihe für eine Saison an die Friedrich-Hagemann-Straße kommt. Dem Vernehmen nach beinhaltet der Deal eine Kaufoption über zwei Millionen Euro.

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In Utrecht kam der 1,94 Meter große Mittelstürmer über die Rolle des Ergänzungsspielers zuletzt nicht mehr hinaus. In 65 Pflichtspielen für den Eredivisie-Klub erzielte er zehn Tore. „Wir haben David bereits seit längerer Zeit im Blick und freuen uns, dass sich jetzt die Möglichkeit ergeben hat, ihn nach Bielefeld zu holen. Er bringt auf seiner Position alles mit, was wir für das Profil eines Mittelstürmers suchen: Physis, Qualität im eigenen Ballbesitz, Durchsetzungskraft und auch Fleiß in der Arbeit gegen den Ball“, sagt Geschäftsführer Michael Mutzel.