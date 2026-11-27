Manchester United hat den ursprünglich bis 2027 datierten Kontrakt von Bruno Fernandes (32) per Option um ein Jahr ausgedehnt. Das ist einem Bericht von ‚The Athletic‘ zu entnehmen. Damit verhindern die Red Devils einen möglichen ablösefreien Abgang des Spielmachers im kommenden Sommer.

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Dass der United-Kapitän auch über die Saison hinaus an Bord bleibt, ist mit der Verlängerung nicht zwangsläufig gesagt. Der Portugiese (99 Länderspiele) ließ kürzlich durchblicken: „Mein Ziel ist es nach wie vor, mit meinem aktuellen Klub die Champions League und die Premier League zu gewinnen.“ Aktuell belegt der ambitionierte Klub in der Liga den enttäuschenden 19. Tabellenplatz.