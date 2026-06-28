Hollywood-Drama um Rangnick | Nächster Messi-Rekord

Kroatien vs. Ghana (2:1)

In einem ansehnlichen Spiel war es auf kroatischer Seite vor allem Altmeister Luka Modric zu verdanken, dass die Qualifikation für die K.o.-Phase auf den letzten Metern doch noch gelang. Der 40-Jährige leitete vorne gefährliche Chancen ein, gewann im Mittelfeld entscheidende Bälle und blockte im eigenen Strafraum gegnerische Schüsse. Kurz vor Schluss bereitete der Spielmacher das Siegtor durch Nikola Vlasic per Eckstoß vor.

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‚Sportske Novosti‘ (Kroatien): „Luka Modric hat einmal mehr gezeigt, dass das Alter für ihn kein Hindernis ist.“

‚Modern Ghana‘ (Ghana): „Vlasics später Treffer besiegt Ghana, doch Ghana zieht in die Runde der letzten 32 ein.“

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Panama vs. England (0:2)

Über eine Stunde bissen sich Thoma Tuchels Engländer an Panama die Zähne aus. Der Doppelschlag von Jude Bellingham und Harry Kane sorgte für einen verdienten Sieg der Three Lions. Bester Spieler war Marcus Rashford, der sich noch immer für einen neuen Klub empfehlen möchte.

‚La Prensa‘ (Panama): „Panama zeigte Charakter, doch England war in der Schlussphase effektiver.“

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‚Mirror‘ (England): „Bellingham und Kane erzielen Tore gegen das hartnäckige Panama und sichern England damit den Gruppensieg, doch Tuchel muss einen neuen Verletzungsschock hinnehmen.“

DR Kongo vs. Usbekistan (3:1)

Bis in die Schlussphase der Partie sah alles nach einem Sieg von Usbekistan aus, dann schlug der Kongo dreimal zu. Nach einem dominanten zweiten Spielabschnitt zog der afrikanische Vertreter verdient in die K.o.-Runde ein.

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‚L’Observateur‘ (Kongo): „Ein traumhaftes Ergebnis nach einem starken Kampf.“

‚Gazeta‘ (Usbekistan): „Die usbekische Nationalmannschaft verlor alle drei Spiele der Gruppenphase und schied sehr früh aus der einst so ersehnten Weltmeisterschaft aus.“

Kolumbien vs. Portugal (0:0)

Nach einem munteren Spiel trennen sich Kolumbien und Portugal torlos. Kolumbien verteidigte verdient Gruppenplatz eins, Portugal war letztendlich nicht zwingend genug. In der Nachspielzeit wurde das vermeintliche 1:0 für die Südamerikaner durch Juan Quintero wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen.

‚As Colombia‘ (Kolumbien): „Gelungener Charaktertest: Kolumbien kämpft, begeistert und verteidigt die Tabellenführung gegen Portugal.“

‚A Bola‘ (Portugal): „Kolumbien verlor zu keinem Zeitpunkt die emotionale Kontrolle über das Spiel. Angetrieben vom unaufhaltsamen Gebrüll der gelben Tribünen antwortete die kolumbianische Mannschaft mit der für sie charakteristischen Wut und zwang das portugiesische Innenverteidiger-Duo dazu, sein bisher bestes Spiel im Turnier abzuliefern.“

Algerien vs. Österreich (3:3)

In einem Sechs-Tore-Spektakel rettete sich Ralf Rangnicks Österreich in der sechsten Minute der Nachspielzeit in die K.o.-Phase. Ex-Bundesligastürmer Sasa Kalajdzic erzielte – natürlich per Kopfball – den Ausgleich in der letzten Szene der Partie. Auf algerischer Seite überragte Riyad Mahrez mit zwei Treffern und vielen starken Szenen.

‚DZ Foot‘ (Algerien): „Algerien qualifiziert – aber was für ein Drama. Algerien und Österreich trennten sich schließlich mit einem 3:3-Unentschieden, nachdem sie alle möglichen Emotionen durchlebt hatten und zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels sogar schon ausgeschieden waren.“

‚Krone‘ (Österreich): „Für Österreichs Fußball-Nationalteam ist die Gruppenphase bei der WM im Hollywood-Stil zu Ende gegangen. Sasa Kalajdzic wurde kurz nach seiner Einwechslung zum ÖFB-Helden.“

Jordanien vs. Argentinien (1:3)

Argentinien startete mit der B-Elf und hatte nur wenig Probleme. Nach seiner Einwechslung traf Lionel Messi unter gütiger Mithilfe des jordanischen Keepers per direktem Freistoß und baute seine Führung in der ewigen WM-Torschützenliste weiter aus. Zudem traf er damit in sieben aufeinanderfolgenden WM-Partien – natürlich ein neuer Rekord.

‚The Jordan Times‘ (Jordanien): „Jordaniens historischer WM-Lauf endet mit einer Niederlage gegen Argentinien.“

‚El Gráfico‘ (Argentinien): „Argentinien beendete die Gruppenphase mit voller Punktzahl und einem weiteren Glanzmoment von Messi.“