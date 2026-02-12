Ohne Europa: Drei Eintracht-Abgänge sicher?

Der neue Trainer Albert Riera ist kaum da, da herrscht bei Eintracht Frankfurt schon Alarmstufe Rot. Der Rückstand auf Rang vier, der für die Champions League berechtigt, beträgt schon elf Punkte, Rang sechs ist ebenfalls schon mindestens acht Punkte weg. Da Bayer Leverkusen sogar noch ein Spiel gegen den Hamburger SV in der Hinterhand hat, könnte der Rückstand auch hier elf Zähler betragen.

13 Spieltage vor dem Ende ist das ein ordentliches Brett. Sollte die SGE die europäischen Wettbewerbe verpassen, hätte das Konsequenzen für den Kader. Die Gehälter sind längst an die zuletzt fetten Jahre angepasst. Um an dieser Stelle einzusparen, stehen beim Verpassen von Europa im Sommer laut der ‚Bild‘ drei Abgänge schon fest. Michy Batshuayi (32), Mahmoud Dahoud (30) und Ellyes Skhiri (30) sind dem Boulevardblatt zufolge die ersten auf der Abschussliste und hätten im Sommer keine Zukunft mehr.

Großer Kaderumbruch?

Das Trio ist ohnehin durchaus verzichtbar. Skhiri ist nah dran an der Startelf, wurde aber auch schon im Winter mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Sein Vertrag läuft genau wie der von Batshuayi im kommenden Jahr aus, Dahoud ist schon ab Juli ohne Vertrag.

Neben dem Dreigespann sind auch weitere Personalfragen offen. Die Zukunft von Mario Götze (33), Jens Grahl (37) und Timothy Chandler (36) ist unklar, auch Verkäufe von Jean-Mattéo Bahoya (20), Nathaniel Brown (22) und Hugo Larsson (21) sind im Sommer möglich.