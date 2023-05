City-Youngster Lewis vor Verlängerung

Manchester City will die guten Leistungen von Eigengewächs Rico Lewis mit einem neuen Vertrag belohnen. Laut Fabrizio Romano soll die Einigung über ein langfristiges Arbeitspapier für den 18-jährigen Rechtsverteidiger kurz bevorstehen. Aktuell läuft der Vertrag des Teenagers 2024 aus. Im Team von Pep Guardiola erhielt Lewis in dieser Saison allein in der Premier League acht Startelfeinsätze. Insgesamt setzte der Taktik-Guru das Eigengewächs 22 Mal ein.

Lewis könnte langfristig Kyle Walker (32) auf der rechten Abwehrseite beerben. Der englische U19-Nationalspieler besticht vor allem durch sein hohes Tempo. Darüber hinaus besitzt der Youngster auch die Spielintelligenz, ins Zentrum abzukippen und kann somit den von Guardiola geforderten Spielstil auf der Außenverteidiger-Position besser umsetzen als beispielsweise Walker es tut.

