Winter-Baustelle: Inter träumt von Palestra

Die Knöchel-Operation von Denzel Dumfries (29) lässt Inter Mailand über einen Wintertransfer für die rechte Abwehrseite nachdenken. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, haben die Nerazzurri großes Interesse an Marco Palestra. Beim italienischen U21-Nationalspieler gilt es aber einige Hürden zu überspringen.

Palestra spielte eine starke Saison für Cagliari Calcio in der Serie A. Der 20-Jährige ist jedoch nur von Atalanta Bergamo ausgeliehen, das seinerseits mit einer vorzeitigen Rückholaktion im Tausch gegen andere Spieler liebäugelt. Womöglich, um Palestra dann gleich teuer zu verkaufen. Der ‚Corriere dello Sport‘ bringt 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse ins Spiel. Für Inter womöglich zu viel, weshalb man sich laut ‚Calciomercato.com‘ auch mit Rafik Belghali (23/Hellas Verona) als Dumfries-Ersatz beschäftigt. Dieser weilt aber vorerst mit Algeriens Nationalteam beim Afrika-Cup.