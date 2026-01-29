Rostock erreicht verbessertes Naderi-Angebot

Die Glasgow Rangers haben ihr Angebot über drei Millionen Euro für Mittelstürmer Ryan Naderi (22) noch einmal erhöht. Nach FT-Infos reicht Hansa Rostock aber auch die aufgebesserte Offerte nicht aus, um den Top-Torjäger ziehen zu lassen.

Konkret schlug der schottische Traditionsverein vor, Naderi zu verpflichten und ihn anschließend sofort bis zum Sommer an den Drittligisten zurückzuverleihen. Der Deal kommt nun aller Voraussicht nach aber nicht zustande. Entsprechend schauen sich die Rangers bereits nach Alternativen um.