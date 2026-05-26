Böse Klatsche für Real | Verdientes Wölfe-Desaster

Schock in der Hauptstadt

Am gestrigen Montag präsentierte mit dem spanischen Verband einer der Topfavoriten der anstehenden Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA seinen finalen Kader. „Der Startschuss ist gefallen. Spanien kennt nun die Auserwählten. Diejenigen, die um den zweiten Stern kämpfen und versuchen werden, den Titel aus Südafrika zurückzuholen“, erklärt die ‚as‘. In einer Videobotschaft ruft König Felipe VI. sein Land zur Unterstützung und Geschlossenheit auf: „Wenn die Nationalmannschaft spielt, spielen wir alle mit.“ Aktiv Mitspielen wird jedoch kein Akteur von Real Madrid, was laut der ‚Sport‘ zu einem „Schock in der Hauptstadt“ führt.

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„Barça stellt erneut den Kern der spanischen Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Die Dominanz der Blaugranas im Kader steht im Kontrast zur Abwesenheit von Spielern von Real Madrid. Dies wird die erste Weltmeisterschaft sein, bei der keine Spieler der Königlichen dabei sind.“ ‚Mundo Deportivo‘ titelt daher im Stile eines Spielergebnisses: „Barça 8, Real 0“. Nationaltrainer Luis de la Fuente versuchte dagegen bereits auf der Pressekonferenz im vorauseilenden Gehorsam zu beschwichtigen: „Ich schaue nicht darauf, woher die Spieler kommen. Es sind Nationalspieler, ich schaue nicht auf den einen oder anderen Verein. Ich habe nicht die gleiche lokale Voreingenommenheit, die ein Fan vielleicht hat. Ich möchte nur, dass diese Spieler stolz darauf sind, die Nationalmannschaft zu vertreten.“

Geld bedeutet nicht automatisch Erfolg

Kurz vor dem 30. Bundesliga-Jubiläum muss der VfL Wolfsburg nach einer desolaten Saison und einer erschreckend schwachen Relegation gegen den SC Paderborn (0:0/1:2) den Gang in die Zweitklassigkeit antreten und bekommt von der Presse sein Fett weg. „Es ist ein Abstieg, der sich angebahnt hat, der seine Gründe nicht nur in der aktuellen Saison hat. Die Ursachenforschung ist vielschichtig. Doch eines steht jetzt schon fest: Verdienter ist ein Verein selten aus der Bundesliga abgestiegen“, analysiert die ‚Braunschweiger Zeitung‘. ‚Ran‘ sieht das Spiel am gestrigen Abend „sinnbildlich für die Wölfe-Saison“.

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Der ‚NDR‘ spricht von einem „Totalabsturz nach einer desaströsen Saison“, der ‚kicker‘ zwar von der „verdienten Quittung“, aber auch von einem „Desaster, das gleichzeitig die große Chance zum Neuanfang bietet. Der Klub kann sich im Unterhaus neu erfinden, wieder ein Gesicht, eine Identität bekommen, die in den vergangenen Jahren verloren gegangen ist. Diejenigen, die den Niedergang hauptsächlich zu verantworten haben, sind nicht mehr da. Und die, die den sofortigen Wiederaufstieg bewerkstelligen sollen, haben viel zu tun. Sie bekommen alle Möglichkeiten dazu. Doch viel Geld, das wissen sie in Wolfsburg jetzt erst recht, bedeutet nicht automatisch Erfolg.“