47 Millionen für Klopp-Liebling?

Es deutet sich ein Wettbieten um Curtis Jones vom FC Liverpool an. Neben Inter Mailand, das weiter an einem Transfer des 25-Jährigen arbeitet, ist laut ‚The Athletic‘ auch Nottingham Forest in den Poker um den Mittelfeldspieler eingestiegen. Die Tricky Trees suchen wegen des bevorstehenden Abgangs von Elliot Anderson (23) zu Manchester City nach Verstärkung in der Zentrale.

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Inter war laut Bericht zuletzt mit einem Angebot in Höhe von rund 25 Millionen Euro bei den Reds abgeblitzt. Liverpool ist grundsätzlich gesprächsbereit, hofft allerdings, bis zu 47 Millionen Euro für Jones zu erhalten. Der gebürtige Liverpooler und Ziehsohn von Ex-Coach Jürgen Klopp geht in sein letztes Vertragsjahr. Sollte kein Verein ein akzeptables Angebot auf den Tisch legen und Jones über den Sommer hinaus bleiben, sind Gespräche über eine Verlängerung laut ‚The Athletic‘ nicht ausgeschlossen.