Hertha arbeitet an Karbownik-Deal

Michal Karbownik könnte seinen auslaufenden Vertrag bei Hertha BSC in Kürze verlängern. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der Zweitligist den 24-jährigen Linksverteidiger „am liebsten sofort“ mit einem neuen Arbeitspapier ausstatten möchte. Die ersten Gespräche sollen zeitnah stattfinden.

Karbownik fühle sich in Berlin sehr wohl, so das Boulevardblatt, sondiere wegen eines möglichen ablösefreien Wechsels aber auch den Markt. Insbesondere Hertha-Coach Stefan Leitl setze sich für eine Verlängerung des Polen (vier Länderspiele) ein, der bei der Alten Dame seit dem neunten Spieltag immer in der Startelf stand.