Traoré wechselt nach England
Omar Traoré wechselt zum FC Watford und unterschreibt beim englischen Zweitligisten einen Vertrag bis 2029. Der 28-jährige Rechtsverteidiger war erst vor einer Woche nach dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Heidenheim ablösefrei zu Udinese Calcio gewechselt. Nun zieht es Traoré gegen eine nicht näher genannte Ablöse weiter nach Watford. Beide Klubs gehören der italienischen Unternehmerfamilie Pozzo.
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A new face at the back.— Watford Football Club (@WatfordFC) July 16, 2026
Welcome, Omar Traoré! 💛
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