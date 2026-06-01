Hütter-Liebling: Frankfurt arbeitet an Sechser-Coup

Adi Hütter ist gerade einmal einen Tag offiziell Trainer bei Eintracht Frankfurt, da tauchen schon die ersten Gerüchte über Neuzugänge auf, die der Österreicher gerne in seinem Team haben würde. Im Fokus steht dabei vor allem die Sechser-Position, da Ellyes Skhiri (31) und Hugo Larsson (21) in der vergangenen Saison nicht überzeugen konnten. Beide könnten verkauft werden. Der Abgang von Mahmoud Dahoud (30) ist bereits sicher.

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Verstärkung könnte aus England kommen. Dort hat Soungoutou Magassa eine schwere Saison mit West Ham United hinter sich, beschlossen mit dem Abstieg in die zweite Liga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, zeigt die SGE erneut Interesse am 22-Jährigen, der sich im vergangenen Sommer gegen die Eintracht und für einen Wechsel in die Premier League entschieden hatte. Jetzt steht er erneut auf der Liste der Adlerträger.

Bei den Hammers war Magassa vor allem in der Rückrunde außen vor, bei den Hessen würde er in Hütter auf einen alten Bekannten treffen. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei der AS Monaco, wo der Rechtsfuß unter Hütter zum Profi und Stammspeiler reifte. Vertraglich ist der französische U-Nationalspieler noch bis 2031 an West Ham gebunden. Durch den Abstieg dürfte der Klub aus Ostlondon durchaus verkaufsbereit sein.