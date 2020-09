Juves Retter | Jovic wieder im Game

Ronaldo rettet Juve

Die Lebensversicherung von Juventus Turin heißt wieder einmal Cristiano Ronaldo. „Juves Retter“, lautet die heutige Schlagzeile der ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ würdigt die Leistung des 35-jährigen Ausnahmespielers und titelt: „CR7 macht alles & rettet Juve“. Im gestrigen Spiel gegen die AS Rom sicherte der Portugiese der Alten Dame mit einem Doppelpack ein 2:2. Auf CR7 ist eben Verlass.

Das neue Vertrauen in Jovic

Luka Jovic von Real Madrid erlebt derzeit ein Wechselbad der Gefühle. Wurde ihm zuletzt noch von Trainer Zinedine Zidane ein Wechsel nahelegt, fand sich der 22-jährige Serbe im Spiel am Samstag gegen Real Betis Sevilla in der Startelf wieder. Das Spiel gewannen die Madrilenen mit 3:2, Jovic holte einen Elfmeter heraus. Nun ist es die ‚as‘, die schreibt: „Der Klub zeigt sein Vertrauen in Jovic“. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung wollen die Galaktischen einen Wechsel des serbischen Nationalspielers mittlerweile nicht mehr zulassen. Es sei denn, es folgt ein Angebot, das beide Seiten überzeugt. So schnell kann sich manchmal das Blatt wenden.