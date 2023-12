BVB: Kehl-Entscheidung nächstes Jahr

Bei Borussia Dortmund will man im kommenden Jahr darüber befinden, ob der 2025 auslaufende Vertrag von Sportchef Sebastian Kehl vorzeitig verlängert werden soll. Der Beschluss hänge primär von der sportlichen Entwicklung sowie den Transfers ab, die Kehl in der anstehenden Transferperiode umsetzt, berichtet die ‚Sport Bild‘.

Am gestrigen Dienstagabend kam der BVB nicht über ein 1:1 gegen Mainz 05 hinaus. Der Rückstand auf die Champions League-Plätze würde bei einem heutigen Sieg des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg bereits sechs Punkte betragen. Die sportliche Krise kreidet man in Dortmund zumindest zum Teil auch Kehls missglückten Neuverpflichtungen an.