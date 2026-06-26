Preis-Anfrage: Holt die Eintracht eine neue Nummer eins?

Weder Kauã Santos (23) noch Michael Zetterer (30) erwiesen sich für Eintracht Frankfurt in der abgelaufenen Spielzeit als der gewünschte Rückhalt. Wen der neue Cheftrainer Adi Hütter zur Nummer eins benennt, ist völlig offen.

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Mehr noch: Für die Adler kommt sogar infrage, einen neuen Schlussmann an Bord zu holen. Laut Fabrizio Romano beschäftigen sich die Hessen genauso wie Leeds United und die Wolverhampton Wanderers mit dem schwedischen WM-Fahrer Jacob Widell Zetterström (27) von Derby County. Es ist sogar von einer Kontaktaufnahme die Rede, um den potenziellen Preis in Erfahrung zu bringen.

Widell Zetterström biegt auf der Insel in wenigen in Tagen in sein letztes Vertragsjahr, insofern hoffen die Interessenten auf ein Schnäppchen. Dass der 1,97 Meter große Rechtsfuß in der Nacht von Donnerstag auf Freitag 90 Minuten gegen Japan zwischen den Pfosten stand und eine ordentliche Leistung zeigte, dürfte seinen Preis allerdings nicht senken.

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Ersatz oder Nummer eins?

Unklar bleibt, ob die Eintracht in Widell Zetterström einen möglichen neuen Stammkeeper oder lediglich eine Ergänzung sieht. Die zurückliegenden zwei Jahre kam er in der englischen zweiten Liga zum Einsatz, bei der WM konnte er sich erstmals auf absolutem Spitzenniveau auszeichnen.