23 Millionen: Farke verliert Kapitän an Hürzeler

Pascal Struijk steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Brighton & Hove Albion. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich die Seagulls mit Leeds United auf einen Transfer des 26-Jährigen verständigt. Der Tabellenachte der abgelaufenen Premier-League-Saison zahlt demnach rund 23 Millionen Euro für die Dienste des niederländischen Verteidigers.

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Leeds mit seinem deutschen Trainer Daniel Farke stand in diesem Sommer gewissermaßen unter Zugzwang, seinen Vize-Kapitän abzugeben. Da der Innenverteidiger in sein letztes Vertragsjahr geht und zuletzt keinerlei Bereitschaft signalisiert hatte, sein Arbeitspapier zu verlängern, drohte ein ablösefreier Abgang im Folgejahr. Struijk war 2018 aus der Jugendakademie von Ajax Amsterdam auf die Insel gewechselt und bestritt insgesamt 196 Pflichtspiele für die Peacocks. Zukünftig wird der Linksfuß jedoch offenbar für den ehemalige St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler die Schuhe schnüren.