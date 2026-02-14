Menü Suche
Kommentar
Premier League

Slot will BVB-Flirt Jones nicht abgeben

von Daniel del Federico
1 min.
Curtis Jones streckt die Jubelfaust @Maxppp

Curtis Jones soll auch in der kommenden Saison für den FC Liverpool auflaufen. Das stellte Reds-Trainer Arne Slot auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Brighton & Hove Albion (Samstag, 21 Uhr) klar: „Er wird Teil unserer Pläne für die kommenden Wochen, Monate und auch für die nächste Saison sein.“ Jones wurde zuletzt mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht, hat jedoch in ganz Europa Interessenten. Neben den Bundesligisten haben auch Inter Mailand, Atalanta Bergamo sowie zahlreiche Premier-League-Klubs den 25-Jährigen im Visier.

Unter der Anzeige geht's weiter

Slot lässt sich davon jedoch nicht beirren: „Es ist völlig normal, dass Curtis Jones im Fokus großer Vereine wie uns steht, die versuchen, seinen Vertrag zu verlängern, und dass andere Vereine ihn verpflichten wollen.“ Bis 2027 ist Jones noch an Liverpool gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Liverpool
Curtis Jones

Weitere Infos

Premier League Premier League
Liverpool Logo FC Liverpool
Curtis Jones Curtis Jones
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert